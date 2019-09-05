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Ураган Дориан. Количество жертв выросло почти втрое

Ураган Дориан. Количество жертв выросло почти втрое - Фото
Ураган Дориан (фото - ЕРА)
05.09.2019, 08:37

В правительстве Багамских островов опасаются, что цифры не являются окончательными

Количество жертв урагана Дориан на Багамах выросло до 20 человек, сообщает The Washington Post.

Наиболее сильно пострадали острова Абако – там погибли 17 человек. Еще троих стихия погубила на острове Гранд Багама.

В правительстве опасаются, что число жертв будет только расти, поскольку не все тела еще найдены.

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"Мы переживаем один из величайших кризисов в истории нашей страны", - заявил во вторник вечером премьер-министр Хьюберт Миннис.

Жители островов жалуются, что их дома не были рассчитаны на ураган такой мощности.

"Здания на Багамах спроектированы так, чтобы противостоять порывам ветра до 150 миль в час. У нас не было шансов", - рассказала жительница Фрипорта Гейл Вун.

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В 2004 году она пережила ураганы Фрэнсис и Джин, однако называет Дориан бедствием, которого жители Багамских островов никогда не видели раньше.

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жертвы ураган Багамы дориан
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