От пожаров в Австралии погибло более 1 млрд животных - ученый

Пожары в Австралии (Фото: ЕРА)

Профессор Сиднейского университета Крис Дикман пересмотрел свою оценку количества животных, погибших в результате лесных пожаров в Австралии, и считает, что на данный момент их количество превысило 1 млрд. Об этом говорится на сайте Сиднейского университета.

Ранее Дикман подсчитал, что в результате пожаров погибнет 480 млн животных. Сейчас, когда пожары продолжаются, он обновил эту цифру до более 800 млн в штате Новый Южный Уэльс и до более 1 млрд на общенациональном уровне.

Цифры, приведенные Дикманом, основаны на отчете Всемирного фонда природы (WWF) за 2007 год о воздействии расчистки земель в Новом Южном Уэльсе. Для расчета авторы получили оценку плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в штате Новый Южный Уэльс, а затем умножили оценку плотности на площадь растительности, утвержденной для расчистки. Авторы преднамеренно использовали очень консервативные оценки в расчетах. Таким образом, отмечает университет, истинная смертность, вероятно, будет значительно выше, чем предполагалось. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий и не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

Профессор Дикман имеет более чем 30-летний опыт работы в области экологии, написал и был редактором 16 книг и монографий, 480 журнальных статей и глав книг.

Австралийские власти готовятся к новой массовой эвакуации на густонаселенном юго-востоке страны: новая волна зноя стала причиной очередных масштабных пожаров, которые угрожают нескольким городам и общинам.

массовой эвакуации По данным властей, пожары охватили более 10,3 млн га территории, что превышает площадь Южной Кореи.

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