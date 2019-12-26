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26.12.2019, 11:45

Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото

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Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото
Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото
Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фотоФилиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото

На востоке Зеленого континента не утихают масштабные пожары, часть побережья задыхается в дыму и смоге

В Австралии побиты национальные рекорды по жаре: температура поднималась до отметки 41,9 градусов по Цельсию, причем, по прогнозам, в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия показатель может достигнуть 45°С. Из-за этого, несмотря на все усилия пожарных, масштабные пожары на востоке страны не утихают, сообщили в эфире местного телеканала Network Ten.

Смотрите видео: В Австралии почти полностью сгорел город

Только в одном Новом Южном Уэльса сгорело уже около 3,5 млн га лесов и буша, разрушено около тысячи домовладений.

Это рекордные пожары в Австралии: общая площадь сожженных земель за весь сезон в прошлые несколько лет не достигала и полумиллиона гектаров.

Смотрите видео: Австралийский Silent Hill. Сидней задыхается в дыму

Фото: ЕРА

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Теги: пожар, Австралия, буш
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