Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото

В Австралии побиты национальные рекорды по жаре: температура поднималась до отметки 41,9 градусов по Цельсию, причем, по прогнозам, в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия показатель может достигнуть 45°С. Из-за этого, несмотря на все усилия пожарных, масштабные пожары на востоке страны не утихают, сообщили в эфире местного телеканала Network Ten.

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Только в одном Новом Южном Уэльса сгорело уже около 3,5 млн га лесов и буша, разрушено около тысячи домовладений.

Это рекордные пожары в Австралии: общая площадь сожженных земель за весь сезон в прошлые несколько лет не достигала и полумиллиона гектаров.

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Фото: ЕРА