Австралийский Silent Hill. Сидней задыхается в дыму – видео

Дым от обширных пожаров в австралийском буше накрыл крупнейший город страны Сидней. Об этой ситуации пишет Reuters.

Загрязнение воздуха настолько сильное, что у людей в домах срабатывают датчики пожарной сигнализации, а паромное сообщение в порту и рядом с ним днем приостанавливается: местные достопримечательности просто не видно.

Последний "дымный" месяц местные жители и власти называют беспрецедентным. Экологи говорят, что из-за изменения климата буш теперь пересыхает больше, чем в прошлые годы. Выгорело уже более 1 млн га буша.

Показания индекса качества воздуха в Сиднее сегодня, 10 декабря, в некоторых районах города в 11 раз превышали опасное пороговое значение.

Официального приказа об эвакуации нет, но многие местные жители в самых критических районах уезжают из домов. Многие в мегаполисе спасаются масками для дыхания.

Справка. Буш - обширные неосвоенные человеком пространства в Австралии, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями. Ныне термином "буш" там называют почти любую малонаселенную местность континента, независимо от типа растительности.

Видео: The Star Online и Steven Haigh