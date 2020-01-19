Пожары в Австралии: дожди помогли, но принесли новые проблемы

Пожары в Австралии, вид из космоса (Фото: NASA Earth Observatory/EPA)

Сильные дожди ослабили лесные пожары в Австралии, но привели к отключениям электроэнергии и закрытию дорог. Об этом сообщает BBC.

Лесные пожары, охватившие страну, унесли с сентября прошлого года жизни не мене 28 человек и разрушили тысячи домов.

Метеорологическое бюро штата Виктория предупредило о грозах, сильных ливнях и опасных порывах ветра в течение ближайших трех дней. Синоптики говорят о "самом мокром двухдневном периоде за много, много месяцев".

Об опасности сильных ливней предупреждают также в штатах Новый Северный Уэльс и Квинсленд.

После того, как дождливая погода ослабила кризис, правительство анонсировало пакет помощи по восстановлению туризма. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что правительство направит около $52 млн на восстановление индустрии. Моррисон заявил, что пожары стали самым тяжелым вызовом, с которым сталкивался австралийский туризм.

14 января в Австралии заявили, что направят 31 млн евро на восстановление природы после пожаров.

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