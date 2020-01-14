Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Австралия направит €31 млн на восстановление дикой природы

Австралия направит €31 млн на восстановление дикой природы - Фото
Фото: EPA
14.01.2020, 09:31

Австралия принимает меры по восстановлению среды обитания животных после пожаров

Власти Австралии выделяют 50 миллионов австралийских долларов (31 млн евро, - ред.) на восстановление природы страны после пожаров. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей у себя Twitter.

"…Я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов на пакет чрезвычайных мер по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных", - отметила она.

Профессор Сиднейского университета Крис Дикман пересмотрел свою оценку количества животных, погибших в результате лесных пожаров в Австралии, и считает, что на данный момент их количество превысило 1 млрд.

  • 6 января сообщалось, что Украина готова направить в Австралию 200 спасателей.

Смотрите также: Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото

Напишите нам
Австралия пожары дикая природа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 