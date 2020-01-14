Австралия направит €31 млн на восстановление дикой природы

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Власти Австралии выделяют 50 миллионов австралийских долларов (31 млн евро, - ред.) на восстановление природы страны после пожаров. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей у себя Twitter.

"…Я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов на пакет чрезвычайных мер по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных", - отметила она.

Профессор Сиднейского университета Крис Дикман пересмотрел свою оценку количества животных, погибших в результате лесных пожаров в Австралии, и считает, что на данный момент их количество превысило 1 млрд.

6 января сообщалось , что Украина готова направить в Австралию 200 спасателей.

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