Украина готова направить в Австралию 200 спасателей - Аваков

Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС

Правительство Украины сообщило правительству Австралии о готовности направить на помощь в борьбе с лесными пожарами около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Об этом в своем Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете», - написал он.

Австралия, по словам Авакова, пока не ответила на предложение.

Как известно, Австралия борется с последствиями одного из худших сезонов лесных пожаров, вызванным рекордными температурами и месяцами засухи. С начала пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек. На выходных премьер Моррисон предупредил, что кризис может продолжаться месяцами.

Сегодня в пострадавших от пожаров районах начался дождь, температура упала, но чиновники предупредили, что пожары снова возобновятся.