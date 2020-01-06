В объятой пожарами Австралии пошел дождь: видео

В пострадавших от пожаров районах Австралии начался дождь, температура упала, но чиновники предупредили, что пожары снова возобновятся. Об этом сообщает ВВС.

Дождь выпал на восточном побережье, от Сиднея до Мельбурна, а в некоторых частях Нового Южного Уэльса - проливной.

Но чиновники предупредили, что к четвергу температура повысится. «Не время успокаивать себя», - заявил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Тем временем премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года на восстановление будут выделены 2 млрд долларов.

Несколько знаменитостей пожертвовали деньги для поддержки усилий по борьбе с пожарами, среди них американская певица Пинк, лауреат премии «Оскар» Николь Кидман и австралийская певица Кайли Миноуг.

Австралия борется с последствиями одного из худших сезонов лесных пожаров, вызванным рекордными температурами и месяцами засухи. С начала пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек. На выходных премьер Моррисон предупредил, что кризис может продолжаться месяцами.

Ранее сообщалось, что люди в Австралии спасаются от пожаров на берегу моря.