Пожары в Австралии: люди спасаются на берегу моря - видео

Тысячи жителей юго-восточной части Австралии вынуждены спасаться от масштабных лесных пожаров на берегу моря. Об этом сообщает ВВС Украина.
Из-за пожаров закрыты несколько популярных курортов между Сиднеем и Мельбурном. Всего в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс фиксируют более десяти активных очагов пожаров. Это примерно 500 км в длину.
Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что власти могут привлечь военные корабли для доставки пищи, воды и электричества в пострадавшие от пожара районы. Главную трассу региона закрыли, в некоторые поселения можно добраться только морем. Власти призывают людей не пытаться выбраться из зоны пожаров самостоятельно, так как это может быть опасно.
Огонь распространяется особенно быстро из-за высокой температуры и сильного сухого ветра.
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