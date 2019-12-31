Пожары в Австралии: люди спасаются на берегу моря - видео

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Огонь распространяется особенно быстро из-за высокой температуры и сухого ветра

Тысячи жителей юго-восточной части Австралии вынуждены спасаться от масштабных лесных пожаров на берегу моря. Об этом сообщает ВВС Украина.

Из-за пожаров закрыты несколько популярных курортов между Сиднеем и Мельбурном. Всего в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс фиксируют более десяти активных очагов пожаров. Это примерно 500 км в длину.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что власти могут привлечь военные корабли для доставки пищи, воды и электричества в пострадавшие от пожара районы. Главную трассу региона закрыли, в некоторые поселения можно добраться только морем. Власти призывают людей не пытаться выбраться из зоны пожаров самостоятельно, так как это может быть опасно.

Огонь распространяется особенно быстро из-за высокой температуры и сильного сухого ветра.

  • В Австралии побиты национальные рекорды по жаре: температура поднималась до отметки 41,9 градусов по Цельсию, причем, по прогнозам, в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия показатель мог достигнуть 45°С.
  • 19 декабря власти Австралии объявили чрезвычайное положение в Сиднее и штате Новый Южный Уэльс из-за масштабных лесных пожаров. 

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Теги: Австралия, лесные пожары
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