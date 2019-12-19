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В Австралии ввели чрезвычайное положение: что случилось - фото

В Австралии ввели чрезвычайное положение: что случилось - фото - Фото
Фото: EPA
19.12.2019, 07:45

Жертвами пожаров стали шесть человек

Власти Австралии объявили чрезвычайное положение на неделю в Сиднее и штате Новый Южный Уэльс из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе было зафиксировано около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взяли под контроль.

В регионе наблюдается рекордная жара, поскольку в некоторых частях штата синоптики прогнозируют до + 45 градусов, в Сиднее - +46 градусов. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 км/ч, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города.

Фото: EPA

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о "чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения".

В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Пожары зафиксированы и в других частях Австралии. По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.

Фото: EPA

17 декабря в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в +40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года. В этом году сезон лесных пожаров начался в Австралии необычно рано. Ученые связывают это с изменением климата.

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