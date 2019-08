Мадонна, Ди Каприо и Роналду призвали спасти горящую Амазонию

Знаменитости и политики призывают спасти горящие леса Амазонии, где уже три недели бушуют сильные лесные пожары, сообщает The Hill.

Озабоченность ситуацией высказали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, мэр Лондона Садик Хан, Мадонна, Леонардо Ди Каприо, Криштиану Роналду и другие известные люди.

Президент Бразилии Жаир Болсонару создал кризисный штаб и признал, что у власти нет ресурсов для борьбы с пожарами. Он распорядился привлечь армию для спасения Амазонии.

"Это опустошение для Бразилии, для коренных народов, которые там живут, для растений и животных, которые создают этот важный био-разнообразный лес!!! Президент Болсонаро, пожалуйста, измените свою политику и помогите не только своей стране, но и всей планете... Нам нужно проснуться!" - написала в Twitter Мадонна:

The Fires Are Raging and The Amazonia continues to burn.........This is a devastation to Brazil—to the indigenous people who live there and the-plant and animal species that make this the most important bio-diverse Forest!!! President Bolsonaro please... https://t.co/YbxldYw8HY pic.twitter.com/lex4UIwHcg