"Это хаос". Президент Бразилии - о массовых пожарах в Амазонке

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Жаир Болсонару заявил, что Бразилии не хватает ресурсов для борьбы с массовыми лесными пожарами из-за большой площади Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна в хаосе - не хватает пожарных для борьбы с массовыми лесными пожарами, которые продолжаются уже около недели. Об этом сообщает Sky News

Жаир Болсанору заявил, что он не знает, кто виноват в лесных пожарах: "Может, индейцы. Вы хотите, чтобы я обвинил в пожарах индейцев? Вы хотите, чтобы я обвинял марсиан? За этим могут стоять неправительственные организации".

"Если не поймать человека на месте поджога, то это трудно доказать. И потом, вы хотите, чтобы я отправил людей из министерства юстиции ловить поджигателей по лесам? Может, мне направить 40 человек из министерства юстиции для тушения пожаров? Для этого просто нет ресурсов, это хаос", - заявил бразильский президент. 

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21 августа Национальный институт космических исследований Бразилии заявил, что их спутниковые данные показали увеличение количества лесных пожаров на 83% в сравнении с тем же периодом в 2018 году.

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Лесные пожары в Бразилии видны из космоса. 

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По данным агентства, усиление лесных пожаров происходит якобы в связи с увольнением главы института президентом Бразилии Жаиром Болсонару на фоне споров о масштабах вырубки тропических лесов. 

Эко-активисты обвинили Болсонару в том, что он призвал лесорубов и фермеров очистить землю для разведения крупного рогатого скота, что и привело к массовым пожарам.

Справка. Амазонка - это крупнейший тропический лес в мире и жизненно важное хранилище углерода, который замедляет темпы глобального потепления. Лесные пожары часто случаются в сухой сезон в Бразилии, но они также появляются преднамеренно в попытках незаконно очистить землю для разведения крупного рогатого скота.

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Теги: Бразилия, лесные пожары, амазонка, Жаир Болсонару
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