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В Greenpeace зафиксировали рост лесных пожаров в Сибири: фото

В Greenpeace зафиксировали рост лесных пожаров в Сибири: фото - Фото
Пожары в Сибири (фото - EPA)
07.08.2019, 12:39

Экологи отмечают, что пожары тушат на 140 тыс га, что составляет не более 6% территорий, охваченных огнем

Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти, несмотря на заявление губернатора Красноярского края Александра Усса, что в его регионе "наступил радикальный перелом в борьбе с огненной стихией". Об этом сообщает российское представительство международной организации Greenpeace.

По спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, 6 августа площадь действующих лесных пожаров составляла 4,5 млн га, 5 августа - 4,3 млн га).

Фото: EPA

"В официальной сводке Авиалесоохраны фигурирует другое число - 2,51 млн га (вчера — 2,45 млн га). При этом тушат сегодня лишь 140,2 тыс. га (6 % действующих пожаров)", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

5 августа тушили 126,5 тыс. га (5 % от действующих пожаров). "4 августа в Красноярском крае горело 1,26 млн га леса, 5 августа — 1,27 млн га леса. Сегодня в Красноярском крае горит 1,28 млн га", - подчеркивается в сообщении.

Российское отделение Greenpeace требует от властей направить дополнительные силы на борьбу с огнем, пересмотреть зоны контроля.

Ранее российский губернатор заявил, что тушить лесные пожары "бесполезно и где-то даже и вредно".

5 августа он сказал, что "есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом".

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