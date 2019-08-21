Массовые лесные пожары в Бразилии видны из космоса: фото и видео

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Агентство космических исследований Бразилии заявляет, что в этом году в тропических лесах Амазонки в Бразилии произошло рекордное количество пожаров

Национальный институт космических исследований Бразилии заявил, что их спутниковые данные показали увеличение количества лесных пожаров на 83% в сравнении с тем же периодом в 2018 году. Об этом сообщает BBC.

По данным агентства, усиление лесных пожаров происходит якобы в связи с увольнением главы института президентом Бразилии Жаиром Болсонару на фоне споров о масштабах вырубки тропических лесов. 

Эко-активисты обвинили Болсонару в том, что он призвал лесорубов и фермеров очистить землю для разведения крупного рогатого скота.

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Пожар настолько массовый, что в понедельник дым от него вызвал частичное затмение в Сан-Паулу и был виден даже из космоса.

Справка. Амазонка - это крупнейший тропический лес в мире и жизненно важное хранилище углерода, который замедляет темпы глобального потепления. Лесные пожары часто случаются в сухой сезон в Бразилии, но они также появляются преднамеренно в попытках незаконно очистить землю для разведения крупного рогатого скота.

За последнее десятилетие предыдущим правительствам удалось сократить вырубку лесов благодаря действиям федеральных агентств и системе штрафов, но Болсонару отменил контроль за обезлесением Амазонки.

В прошлом месяце Болсонару обвинил директора института во лжи о масштабах вырубки лесов на Амазонке и попытке подорвать правительство. Это произошло после того, как институт опубликовала данные, показывающие увеличение вырубки лесов в июне на 88% по сравнению с тем же месяцем в 2018 году. 

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Теги: Бразилия, лесные пожары, амазонка, Жаир Болсонару
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