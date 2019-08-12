Грецию охватили лесные пожары, эвакуируют тысячи туристов: видео

На греческом острове Элафонисос горят леса, из-за этого местные власти были вынуждены провести эвакуацию нескольких тысяч туристов. Об этом сообщает AP.

Агентство информирует, что туристов доставили на материк на паромах.

Некоторые из тех, кто пытался покинуть остров, описали эвакуацию как дезорганизованную, рассказав AP, что они не получили официального предупреждения об эвакуации.

Сильный ветер и высокая температура разожгли десятки лесных пожаров по всей Греции. В государственной пожарной службе заявляют, что на выходных были зафиксированы 63 очага возгорания.

С огнем на острове сражались 121 пожарный, шесть самолетов и пять вертолетов.

Пожар удалось взять под контроль лишь в воскресенье вечером.

Элафонисос - остров площадью 19 км2, известный своими песчаными пляжами, имеет население около 350 человек, привлекающий летом более 3000 посетителей.

Власти Греции предупреждают о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров во вторник, 13 августа, но уже на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от границы с Турцией.

7 августа Greenpeace зафиксировали рост лесных пожаров в Сибири.

1 августа стало известно, что дым от лесных пожаров в Сибири дошел и до Америки - карта от NASA.

Смотрите также: Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео