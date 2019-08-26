$5 млн в огонь. Леонардо Ди Каприо хочет спасти Амазонию

Леонардо Ди Каприо (Фото: EPA)

Знаменитый американский актер, лауреат премии Оскар Леонардо Ди Каприо пообещал выделить $5 млн на борьбу с пожарами в лесах Амазонии. Об этом актер сообщил в Instagram.

По его словам, организация Earth Alliance, которую Ди Каприо создал вместе с благотворителями Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, создала чрезвычайный фонд Amazon Forest. Эта организация будет помогать коренным жителям, пострадавшим от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары.

Кроме обещанных $5 млн Earth Alliance также собирает пожертвования, чтобы помочь восстановить бразильский тропический лес.

Амазонка - крупнейший тропический лес в мире. В нем содержится жизненно важный запас углерода, замедляющий темпы глобального потепления. В лесах Амазонии проживает миллион коренных жителей, а также около трех миллионов видов животных и растений. В этом году в лесах Амазонии произошло более 75 000 пожаров. Это рекордное количество за семь лет наблюдений.

Увеличение пожаров экоактивисты связывают с политикой президента Бразилии Жаира Болсонару. По их мнению, он поощряет поджоги, чтобы освободить землю для аграрной и добывающей промышленности.

23 августа знаменитости и политики призвали спасти горящие леса Амазонии, где уже более трех недель бушуют сильные лесные пожары.

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