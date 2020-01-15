Австралии понадобится 100 лет для полного восстановления

Пожары в Австралии (Фото: ЕРА)

Австралии понадобится 100 лет, чтобы полностью восстановиться после пожаров. Об этом пишет The Sun.

В результате пожаров, по данным издания, погибло не менее 28 человек, было разрушено более 2 000 домов.

Представитель NASA рассказал, что пожары вызвали появление большого количества так называемых пирокумулонимбусов - вызванных огнем гроз, от которых дым распространяется в стратосферу на высоту 11 миль. Оказавшись в стратосфере, дым может распространяться за тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире.

NASA отмечает, что дымные шлейфы от огня совершают полный оборот вокруг земного шара, дым также "затуманил небо" в Южной Америке, а в Новой Зеландии небо "резко изменило цвет", а также наблюдаются серьезные проблемы с качеством воздуха.

Открытый чемпионат Австралии по теннису оказался под угрозой срыва из-за качества воздуха в Мельбурне – одна из спортсменок вынуждена была прервать поединок, потому что почувствовала себя плохо

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