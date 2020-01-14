Волна дыма от пожаров в Австралии прокатится по всей Земле - NASA

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Дым от масштабных лесных пожаров в Австралии сделает как минимум один круг вокруг Земли. Об этом сообщают специалисты NASA, передает BBC News.

По их словам, в первые дни 2020 года огромные облака дыма пересекли Тихий океан и уже достигли Южной Америки, изменив там цвет неба. Таким образом, дым прошел уже почти полпути вокруг Земли.

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Желтым и синим указаны облака дыма. Чем желтее цвет, тем дым гуще (Анимация NASA/Colin Seftor)

Ученые такое распространение объяснили тем, что дыма от лесных пожаров выделилось слишком много - клубни поднялись аж до стратосферы, на высоту 17,7 километров.

"Оказавшись в стратосфере, дым может распространяться на тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире", - предупреждают в NASA.

Сейчас специалисты изучают, как именно влияет дым на такой высоте: охлаждает или же наоборот нагревает атмосферу.

Ранее в Университете Сиднея подсчитали, что от пожаров в Австралии погибли около 1 млрд животных.

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Анимация NASA/Colin Seftor