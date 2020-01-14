На Australian Open теннисистки задыхаются от дыма: видео

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Открытый чемпионат Австралии по теннису оказался под угрозой срыва из-за качества воздуха в Мельбурне – одна из спортсменок вынуждена была прервать поединок, потому что почувствовала себя плохо. Об этом сообщает Guardian.

Из-за ветра в восточной части Виктории и Нового Южного Уэльса в Мельбурне появился дым, а качество воздуха в центре было признано властями очень плохим.

Глава Совета игроков Association of Tennis Professionals Новак Джокович заявил, что отсрочка проведения турнира должна быть рассмотрена.

Словенская спортсменка Далила Якупович прервала отборочный матч со швейцаркой Штефани Фогеле из-за плохого самочувствия.

"Я действительно боялась, что свалюсь. Вот почему я опустилась на землю, потому что больше не могла ходить. У меня нет астмы и у меня никогда не было проблем с дыханием", - сказала она.

В пригороде Мельбурна Куйонге был отменен матч Марии Шараповой против немки Лауры Зигемунд. Официальные лица решили, что дым создает небезопасные условия для поединка.

Бывшая финалистка Уимблдона Эжени Бушар также попросила несколько медицинских тайм-аутов в своем первом матче против китаянки Сяоди Ю.

Сегодня специалисты NASA сообщили, что дым от масштабных лесных пожаров в Австралии сделает как минимум один круг вокруг Земли.