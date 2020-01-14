Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Australian Open теннисистки задыхаются от дыма: видео

На Australian Open теннисистки задыхаются от дыма: видео - Фото
Скриншот с видео
14.01.2020, 17:52

Словенская спортсменка Далила Якупович прервала отборочный матч со швейцаркой Штефани Фогеле из-за плохого самочувствия

Открытый чемпионат Австралии по теннису оказался под угрозой срыва из-за качества воздуха в Мельбурне – одна из спортсменок вынуждена была прервать поединок, потому что почувствовала себя плохо. Об этом сообщает Guardian.

Из-за ветра в восточной части Виктории и Нового Южного Уэльса в Мельбурне появился дым, а качество воздуха в центре было признано властями очень плохим.

Глава Совета игроков Association of Tennis Professionals Новак Джокович заявил, что отсрочка проведения турнира должна быть рассмотрена.

Словенская спортсменка Далила Якупович прервала отборочный матч со швейцаркой Штефани Фогеле из-за плохого самочувствия.

"Я действительно боялась, что свалюсь. Вот почему я опустилась на землю, потому что больше не могла ходить. У меня нет астмы и у меня никогда не было проблем с дыханием", - сказала она.

В пригороде Мельбурна Куйонге был отменен матч Марии Шараповой против немки Лауры Зигемунд. Официальные лица решили, что дым создает небезопасные условия для поединка.

Бывшая финалистка Уимблдона Эжени Бушар также попросила несколько медицинских тайм-аутов в своем первом матче против китаянки Сяоди Ю.

Сегодня специалисты NASA сообщили, что дым от масштабных лесных пожаров в Австралии сделает как минимум один круг вокруг Земли.

Напишите нам
спорт пожар Австралия теннис Australian Open
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 