В Австралии – ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал, сообщает CBS News. В интернет попало трогательное видео, как местная жительница с риском для жизни спасает раненого зверька.

Женщина сказала, что ее зовут Тони. На видеозаписи она снимает рубашку и бросается в огонь, чтобы спасти коалу. Тони обливает обгоревшее животное водой, заворачивает в одеяло и несет в свой автомобиль.

Есть опасения, что в этом году уже погибли более 300 коал. Больница Port Macquarie Koala даже открыла счет GoFundMe для сбора средств на уход за животными. В больнице сообщили, что у них, по крайней мере, 31 коала проходит лечение от ожогов.

По данным Австралийского фонда коалы, в Австралии в дикой природе осталось около 43 000 коал. Этот вид считается "уязвимым".

В конце октября сообщалось, что в австралийском Новом Южном Уэльсе в лесном пожаре, несмотря на усилия спасателей, погибли сотни коал.