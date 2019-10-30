В Австралии - национальная трагедия: погибли сотни коал

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В австралийском Новом Южном Уэльсе в лесном пожаре, несмотря на усилия спасателей, погибли сотни коал. Об этом сообщает ВВС.

Огонь вспыхнул на участке, где растет кустарник, в котором массово размножаются коалы. Уничтожено 2000 гектаров кустарника.

По словам спасателей, гибель такого количества коал является "национальной трагедией". Они пытались помочь животным, но не смогли найти выживших, так как там все еще бушевал огонь.

При этом, по оценкам экологов, популяция коал уменьшается, в дикой природе их осталось 43000 особей. Среди причин гибели животных - потеря естественной среды обитания, болезни, нападения собак и изменение климата.

Ученые говорят, что во время пожара коалы обычно забираются на верхушки деревьев и ждут, когда огонь потухнет.

"Если огонь пройдет быстро, слегка подпалив им мех, то все будет в порядке, а мех отрастет. Но если пожар распространится выше на деревья, коалы погибнут", - пояснила ветеринар Сью Эштон.

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