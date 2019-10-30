Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Австралии - национальная трагедия: погибли сотни коал

В Австралии - национальная трагедия: погибли сотни коал - Фото
h_55581575
30.10.2019, 20:06

Огонь вспыхнул на участке, где растет кустарник, в котором массово размножаются коалы

В австралийском Новом Южном Уэльсе в лесном пожаре, несмотря на усилия спасателей, погибли сотни коал. Об этом сообщает ВВС.

Огонь вспыхнул на участке, где растет кустарник, в котором массово размножаются коалы. Уничтожено 2000 гектаров кустарника.

По словам спасателей, гибель такого количества коал является "национальной трагедией". Они пытались помочь животным, но не смогли найти выживших, так как там все еще бушевал огонь.

При этом, по оценкам экологов, популяция коал уменьшается, в дикой природе их осталось 43000 особей. Среди причин гибели животных - потеря естественной среды обитания, болезни, нападения собак и изменение климата.

Ученые говорят, что во время пожара коалы обычно забираются на верхушки деревьев и ждут, когда огонь потухнет.

"Если огонь пройдет быстро, слегка подпалив им мех, то все будет в порядке, а мех отрастет. Но если пожар распространится выше на деревья, коалы погибнут", - пояснила ветеринар Сью Эштон.

Читайте также: В Австралии выбрали самую очаровательную коалу: видео

Напишите нам
пожар животные Австралия коала
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 