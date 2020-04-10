Итальянский тенор Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе

В условиях эпидемии коронавируса знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли выступит с концертом в Миланском кафедральном соборе без публики. Шоу пройдет в это воскресенье, 12 апреля, в честь празднования католической Пасхи, сообщает Reuters.
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Певец выступит в сопровождении органиста Эммануэля Вианелли, который служит при этом соборе. В списке произведений, которые исполнит тенор, будет известная "Аве Мария" Франца Шуберта.
По утверждению Бочелли, это будет "не просто концерт, а молитва", поэтому духовное участие будет "намного важнее, чем физическое присутствие в зале", пишет издание.
Концерт назвали "Бочелли: музыка для надежды". Его трансляция будет вестись 12 апреля в 20:00 по киевскому времени на YouTube-канале тенора.
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