Итальянский тенор Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе

Фото: facebook.com/andreabocelli

В условиях эпидемии коронавируса знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли выступит с концертом в Миланском кафедральном соборе без публики. Шоу пройдет в это воскресенье, 12 апреля, в честь празднования католической Пасхи, сообщает Reuters.

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Певец выступит в сопровождении органиста Эммануэля Вианелли, который служит при этом соборе. В списке произведений, которые исполнит тенор, будет известная "Аве Мария" Франца Шуберта.

По утверждению Бочелли, это будет "не просто концерт, а молитва", поэтому духовное участие будет "намного важнее, чем физическое присутствие в зале", пишет издание.

Концерт назвали "Бочелли: музыка для надежды". Его трансляция будет вестись 12 апреля в 20:00 по киевскому времени на YouTube-канале тенора.

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