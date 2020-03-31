Евровидение-2020. Вместо конкурса организаторы устроят онлайн-концерт участников

Фото: официальный сайт Евровидения

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2020 анонсировали онлайн-концерт, который состоится на замену традиционного шоу, отмененного из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте конкурса.

Концерт Eurovision: Europe Shine A Light (Евровидение: Европа излучает свет) планируется провести 16 мая

Организаторы надеются. что в онлайн-шоу примут участие все конкурсанты, которые планировали приехать в Роттердам на Евровидение.

Отмечается, что помимо 41 участника несостоявшего в этом году конкурса, планируется пригласить артистов, выступавших на Евровидении в другие годы – в целом мероприятие будет длиться около двух часов.

Организаторы собираются транслировать онлайн-концерт на канале конкурса в YouTube, а также призвали присоединиться национальных вещателей, членов Европейского союза вещателей (EBU).

18 марта Международный песенный конкурс Евровидение, который в этом году должен был состояться в нидерландском Роттердаме, отменили в связи с пандемией COVID-19.