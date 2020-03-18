Коронавирус. Евровидение-2020 отменили из-за пандемии

Международный песенный конкурс Евровидение, который в этом году должен был состояться в нидерландском Роттердаме, отменили в связи с пандемией заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Отмечается, что организаторы конкурса за последние несколько недель изучили множество альтернативных вариантов, которые могли бы позволить провести Евровидение.
Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, привела к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать подготовку к конкурсу.
Отмечается, что в основе этого решения лежит забота о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и гостей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире.
Организаторы надеются, что Евровидение можно будет провести в Роттердаме в 2021 году.
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