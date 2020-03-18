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Коронавирус. Количество больных превысило 200 000 человек: последние данные

Коронавирус. Количество больных превысило 200 000 человек: последние данные - Фото
Фото: ЕРА
18.03.2020, 13:08

От нового коронавируса COVID-19 выздоровели 82 813 человек

Сегодня в мире зарегистрировано 202 284 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 012 – летальные, выздоровели 82 813 человек. Об этом говорят сведенные данные, опубликованные на сайте World Meters.

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По данным MINA, сегодня Черногория стала последней страной Европы, в которой официально подтверждены два случая коронавируса. COVID-19 выявили у женщин, 72 и 47 лет, которые находились в районах, пораженных коронавирусом.

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Владислав Сердюк
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