Коронавирус. Количество больных превысило 200 000 человек: последние данные

Фото: ЕРА

Сегодня в мире зарегистрировано 202 284 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 012 – летальные, выздоровели 82 813 человек. Об этом говорят сведенные данные, опубликованные на сайте World Meters.

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По данным MINA, сегодня Черногория стала последней страной Европы, в которой официально подтверждены два случая коронавируса. COVID-19 выявили у женщин, 72 и 47 лет, которые находились в районах, пораженных коронавирусом.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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