Музыка. Metallica обещает по понедельникам публиковать концерты в Youtube: видео

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Рок-группа Metallica пообещала по понедельникам публиковать концерты в Youtube

Музыканты легендарной рок-группы Metallica пообещали по понедельникам публиковать записи своих концертов в Facebook и YouTube. Об этом группа сообщила в Facebook.

"Хотите сделать перерыв и отдохнуть от Netflix, прежде чем просмотрите все его медиатеку. Представляем серию наших концертов: #MetallicaMondays", – говорится в сообщении.

Уже доступна первая запись: концерт Metallica 8 июня 2019 года – Live at Slane Castle.

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Теги: коронавирус, музыка, Metallica, концерт
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