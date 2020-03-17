Фронтмен Coldplay дал концерт из дому в поддержку самоизоляции: видео

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Фронтмен Coldplay Крис Мартин дал в Instagram онлайн-концерт с призывом оставаться дома во время пандемии коронавируса

Фронтмен Coldplay Крис Мартин дал в Instagram онлайн-концерт, исполнив некоторые из лучших хитов группы, чтобы способствовать международной кампании, призывающей людей самоизолироваться во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает неправительственная организация Global Citizen.

"Правильнее всего оставаться дома... и не покупать слишком много туалетной бумаги", - сказал Мартин перед началом выступления.

Хотя социальное дистанцирование направлено на уменьшение тесных контактов с целью замедления распространения вируса и является необходимым компонентом сдерживания вспышки COVID-19, оно может вызывать у людей чувство изоляции и беспокойства.

Поэтому Global Citizen, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и группа известных артистов запустили этот музыкальный онлайн-проект - чтобы объединить людей по всему миру и, среди прочего, призвать к увеличению финансирования ВОЗ перед лицом опасности подобных пандемий.

12 марта группа Coldplay выпустила клип на песню Trouble In Town с альбома Everyday Life, видео для которого сняли в Киеве. 

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Теги: Coldplay, коронавирус, крис мартин
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