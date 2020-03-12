Музыка. Группа Coldplay выпустила клип, который был снят в Киеве: видео

Британская рок-группа Coldplay выпустила клип на песню Trouble In Town с альбома Everyday Life, видео для которого сняли в Киеве. Об этом сообщает The Village.

Отмечается, что над видео работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года.

Сообщается, что клип снимали на заводе "Ленинская кузня" и по всему городу.

На первых кадрах показан ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская", затем Дом одежды на Львовской площади. Далее видно улицу Старовокзальную, универмаг "Украина" и Premier Hotel Lybid. На полках в супермаркете видны украинские продукты.

Отмечается, что политическую антиутопию на трек Trouble In Town сняла ирландская режиссер Айофе МакАрдл, известная по сотрудничеству с группой U2.

Everyday Life – восьмой студийный альбом Coldplay, изданный в ноябре 2019 года.

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