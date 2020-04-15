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Минздрав подождет "пять-семь дней после Пасхи" и решит насчет карантина

Минздрав подождет "пять-семь дней после Пасхи" и решит насчет карантина - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
15.04.2020, 08:37

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что нужно будет смотреть на динамику распространения COVID-19 через пять-семь дней после Пасхи

Главный санврач Виктор Ляшко допускает, что смягчение карантина в Украине может быть после 24 апреля при условии соблюдения карантина на Пасху. Об этом он заявил в интервью НВ.

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Отвечая на вопрос, что должно происходить в Украине, чтобы режим карантина был смягчен, Ляшко сказал: "Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина".

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Он считает, что нужно будет смотреть на динамику распространения COVID-19 через пять-семь дней после Пасхи, "когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина".

"А после этого будем принимать решение. Если люди начнут массово все нарушать, то у нас может быть огромный всплеск. Средний инкубационный период (коронавируса) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", - уточнил Ляшко.

  • 25 марта сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.
  • 7 апреля, Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от преждевременной отмены карантина – "рискуете вернуться в исходное состояние".
  • 8 апреля Ляшко заявлял, что вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее 18 апреля.
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Арина Толина
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