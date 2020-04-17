Карантин. Под Львовом провели крестный ход: открыто уголовное дело - видео

В городе Самбор Львовской области прошел крестный ход с нарушениями правил карантина, введенного для противодействия эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Львовской полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители отмечают, что на мероприятии было больше десяти прихожан, некоторые из них были без масок и не соблюдали дистанцию. На четверых участников крестного хода составили админпротоколы. Им грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривень, а для должностных лиц - от 34 000 до 170 000 гривень.

Смотрите также: В Днепре раскопали дорогу к церкви МП, где причащали людей при карантине - фото

Также открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 325, санкция которой предусматривает до трех лет тюрьмы.

UA:Львів сообщает, что речь идет о церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, которая вела трансляцию выноса плащаницы в Facebook. На странице церкви видео уже нет.

На сайте церкви не указаны контакты для связи, однако опубликовано сообщение с призывом соблюдать правила личной гигиены в храме и придерживаться дистанции не меньше 1,5 метра.

анонсировал п 25 марта президент роект "Пасха дома" , который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

Читайте также: Коронавирус. В МОЗ назвали церкви, в которых верующие заразились COVID-19

Видео - Парафія храм "Різдва Пресвятої Богородиці" м. Самбір в Facebook; UA:Львів