Карантин. Под Львовом провели крестный ход: открыто уголовное дело - видео

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Крестный ход с нарушениями карантина прошел сегодня в Самборе Львовской области. Полиция уже выписала четыре админпротокола и открыла уголовное дело

В городе Самбор Львовской области прошел крестный ход с нарушениями правил карантина, введенного для противодействия эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Львовской полиции.

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Правоохранители отмечают, что на мероприятии было больше десяти прихожан, некоторые из них были без масок и не соблюдали дистанцию. На четверых участников крестного хода составили админпротоколы. Им грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривень, а для должностных лиц - от 34 000 до 170 000 гривень.

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Также открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 325, санкция которой предусматривает до трех лет тюрьмы.

UA:Львів сообщает, что речь идет о церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, которая вела трансляцию выноса плащаницы в Facebook. На странице церкви видео уже нет.

На сайте церкви не указаны контакты для связи, однако опубликовано сообщение с призывом соблюдать правила личной гигиены в храме и придерживаться дистанции не меньше 1,5 метра.

  • 25 марта президент анонсировал проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах.
  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

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Видео - Парафія храм "Різдва Пресвятої Богородиці" м. Самбір в Facebook; UA:Львів

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Теги: церковь, львовская область, угкц, крестный ход, карантин, самбор, коронавирус, COVID-19
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