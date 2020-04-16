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Коронавирус. В МОЗ назвали церкви, в которых верующие заразились COVID-10

Коронавирус. В МОЗ назвали церкви, в которых верующие заразились COVID-10 - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
16.04.2020, 20:25

В Минздраве назвали церкви, в которых верующие заразились коронавирусом и заболели COVID-10

Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много верующих заразились коронавирусом именно в церкви. Об этом сообщает Telegram-канал министерства здравоохранения "Коронавирус_інфо".

"Коронавирус_інфо" сделал репост своего канала-спутника "Вірусні історії", где перечислены церкви, в которых произошло заражение.

Отмечается, что почти 100 инфицированных коронавирусом выявлено в Киево-Печерской лавре, среди них и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а Лавру решением столичных властей закрыли на карантин.

В городе Залещики Тернопольской области священник стал первым зарегистрированным больным COVID-10. Его госпитализировали через несколько дней, после появления симптомов, он скончался в больнице. Этот священник контактировал примерно с 500 человек. Сейчас Тернопольская область на третьем месте по количеству заболевших COVID-10.

В Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области была подтверждена коронавирусная инфекция, заразила не менее 19 человек. Она с повышенной температурой два дня ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

В Николаевской области COVID-19 заболели два человека. Как выяснилось, они посещали совместные богослужения, на которых присутствовали две инфицированные женщины, которые их заразили.

  • 25 марта Зеленский анонсировал проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это торжество, не собираясь в храмах.
  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

Читайте также: Религия онлайн | Песах, Пасха, Рамадан. Как церкви и общины в Украине уходят на карантин

Наталия Медведева
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