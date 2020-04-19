Пасха. В Нацполиции рассказали о нарушения карантина в церквях - видео

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В Нацполиции зафиксировали 19 нарушений карантина в церквях на Пасху. Больше всего нарушали в Донецкой области

В Пасхальных службах участвовали 130 000 украинцев в 13 568 храмах по всей стране, большинство религиозных мероприятий прошло без нарушений карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Глава Нацполиии Игорь Клименко сообщил, что зафиксированы нарушения в 19 храмах, где на службе было более 10 прихожан без масок.

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Больше всего нарушали в Донецкой области – четыре случая. В Днепропетровской, Запорожской и Киеве - по два, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по одному.

"Полицейские составили три административных протокола и начали друг уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", - сообщил Клименко.

  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции. После богослужения верующие смогут войти в храм, но только по одному-два человека.
  • 16 апреля спикер МВД отметил, что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. 
  • 17 апреля замглавы МВД заявил, что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.
  • Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.

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Теги: Игорь Клименко, полиция, церковь, храм, карантин, пасха, коронавирус
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