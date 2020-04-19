Пасха. В Нацполиции рассказали о нарушения карантина в церквях - видео

В Пасхальных службах участвовали 130 000 украинцев в 13 568 храмах по всей стране, большинство религиозных мероприятий прошло без нарушений карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Глава Нацполиии Игорь Клименко сообщил, что зафиксированы нарушения в 19 храмах, где на службе было более 10 прихожан без масок.
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Больше всего нарушали в Донецкой области – четыре случая. В Днепропетровской, Запорожской и Киеве - по два, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по одному.
"Полицейские составили три административных протокола и начали друг уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", - сообщил Клименко.
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