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Пасха. Почаевская лавра нарушила карантин и впустила в храм людей – полиция

Пасха. Почаевская лавра нарушила карантин и впустила в храм людей – полиция - Фото
Пасха, карантин, Почаевская лавра (фото - отдел коммуникации полиции Тернопольской области)
19.04.2020, 14:41

В полиции утверждают, что в Почаевскую лавру впустили людей, несмотря на договоренность с правоохранителями соблюдать карантин

В Почаевской лавре УПЦ МП (Тернопольская область) впустили людей в храм, нарушив коронавирусный карантин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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Правоохранители утверждают, что, по предварительной договоренности с духовенством лавры, прихожане должны были оставаться на территории у храма, но не заходить внутрь. Однако во время службы священники открыли двери – и люди пошли в храм, несмотря на ограничения.

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Правоохранители пишут, что в ответ "усилили полицейские меры, чтобы минимизировать возможное заражение".

В полиции также отмечают, что большинство людей были в масках. А тем, у кого средств индивидуальной защиты не было, маски выдавали полицейские.

В целом, утверждают правоохранители, Большинство религиозных мероприятий в области проводились с соблюдением установленных ограничений.

  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан.
  • 16 апреля спикер МВД отметил, что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. На следующий день замглавы МВД заявил, что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.

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Марк Сировой
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церковь Почаевская лавра карантин пасха коронавирус COVID-19
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