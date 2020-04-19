Пасха. Почаевская лавра нарушила карантин и впустила в храм людей – полиция

Пасха, карантин, Почаевская лавра (фото - отдел коммуникации полиции Тернопольской области)

В Почаевской лавре УПЦ МП (Тернопольская область) впустили людей в храм, нарушив коронавирусный карантин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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Правоохранители утверждают, что, по предварительной договоренности с духовенством лавры, прихожане должны были оставаться на территории у храма, но не заходить внутрь. Однако во время службы священники открыли двери – и люди пошли в храм, несмотря на ограничения.

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Правоохранители пишут, что в ответ "усилили полицейские меры, чтобы минимизировать возможное заражение".

В полиции также отмечают, что большинство людей были в масках. А тем, у кого средств индивидуальной защиты не было, маски выдавали полицейские.

В целом, утверждают правоохранители, Большинство религиозных мероприятий в области проводились с соблюдением установленных ограничений.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан.

сообщили 16 апреля спикер МВД отметил , что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. На следующий день замглавы МВД заявил , что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.

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