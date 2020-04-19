Пасха. Почаевская лавра нарушила карантин и впустила в храм людей – полиция

В Почаевской лавре УПЦ МП (Тернопольская область) впустили людей в храм, нарушив коронавирусный карантин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Правоохранители утверждают, что, по предварительной договоренности с духовенством лавры, прихожане должны были оставаться на территории у храма, но не заходить внутрь. Однако во время службы священники открыли двери – и люди пошли в храм, несмотря на ограничения.
Читайте также: Минздрав: После служб в церквях на Вербное воскресенье был всплеск COVID-19
Правоохранители пишут, что в ответ "усилили полицейские меры, чтобы минимизировать возможное заражение".
В полиции также отмечают, что большинство людей были в масках. А тем, у кого средств индивидуальной защиты не было, маски выдавали полицейские.
В целом, утверждают правоохранители, Большинство религиозных мероприятий в области проводились с соблюдением установленных ограничений.
Смотрите также: Карантин. Под Львовом провели крестный ход: открыто уголовное дело - видео