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Карантин. По службе в Святогорской лавре открыли уголовное дело

Карантин. По службе в Святогорской лавре открыли уголовное дело - Фото
Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)
19.04.2020, 14:07

По данным полиции, в Святогорской лавре на Пасху было около 300 человек. Правоохранители открыли уголовное дело за нарушение карантина

По факту Пасхальной службы в Святоуспенской Святогорской лавре УПЦ МП, проведенной вопреки коронавирусному карантину, открыто уголовное дело. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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По данным правоохранителей, на службу пришли около 300 человек, которые не придерживались дистанции и других правил карантина.

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Уголовное дело открыто по статье 325 УКУ. Максимальная санкция первой части этой статьи предусматривает три года тюрьмы. Второй (если из-за мероприятия будут летальные случаи) – восемь лет заключения.

Еще трем зафиксированным фактам нарушений в церквях Донецкой области дают правовую оценку.

  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан.
  • 16 апреля спикер МВД отметил, что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. 
  • 17 апреля замглавы МВД заявил, что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.
  • Сегодня ночью в Святогорской лавре провели Пасхальную службу, несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию.

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Марк Сировой
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коронавирус святогорская лавра церковь карантин уголовное дело пасха COVID-19
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