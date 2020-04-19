Карантин. По службе в Святогорской лавре открыли уголовное дело

По факту Пасхальной службы в Святоуспенской Святогорской лавре УПЦ МП, проведенной вопреки коронавирусному карантину, открыто уголовное дело. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
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По данным правоохранителей, на службу пришли около 300 человек, которые не придерживались дистанции и других правил карантина.
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Уголовное дело открыто по статье 325 УКУ. Максимальная санкция первой части этой статьи предусматривает три года тюрьмы. Второй (если из-за мероприятия будут летальные случаи) – восемь лет заключения.
Еще трем зафиксированным фактам нарушений в церквях Донецкой области дают правовую оценку.
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