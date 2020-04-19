Карантин. По службе в Святогорской лавре открыли уголовное дело

Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)

По факту Пасхальной службы в Святоуспенской Святогорской лавре УПЦ МП, проведенной вопреки коронавирусному карантину, открыто уголовное дело. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, на службу пришли около 300 человек, которые не придерживались дистанции и других правил карантина.

Читайте также: Минздрав: После служб в церквях на Вербное воскресенье был всплеск COVID-19

Уголовное дело открыто по статье 325 УКУ. Максимальная санкция первой части этой статьи предусматривает три года тюрьмы. Второй (если из-за мероприятия будут летальные случаи) – восемь лет заключения.

Еще трем зафиксированным фактам нарушений в церквях Донецкой области дают правовую оценку.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан.

сообщили 16 апреля спикер МВД отметил , что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху.

17 апреля замглавы МВД заявил , что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.

Сегодня ночью в Святогорской лавре провели Пасхальную службу , несмотря на карантин. Священники и прихожане были без масок в одном помещении и не соблюдали дистанцию.

Смотрите также: Карантин. Под Львовом провели крестный ход: открыто уголовное дело - видео