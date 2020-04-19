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В Минздраве объяснили всплеск заболеваемости COVID-19 в конце этой недели

В Минздраве объяснили всплеск заболеваемости COVID-19 в конце этой недели - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.04.2020, 13:25

По словам главы Минздрава Максима Степанова, рост заболеваемости коронавирусом был вызван нарушениями карантина в церквях и расширением тестирования

Всплеск заболеваемости коронавирусом в конце этой недели произошел в том числе из-за того, что люди нарушали карантин на Вербное воскресенье. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"К сожалению, много кто не соблюдал наши рекомендации о том, что стоит остаться дома на Вербное воскресенье и не ходить на массовые богослужения", - сказал он.

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По словам Степанова, у инфицированных болезнь проявилась на четвертый-пятый день после заражения.

Вторым фактором роста зафиксированных новых случаев он назвал увеличение количества тестирований.

  • 17 апреля Минздрав сообщил о рекордном количестве заболевших за одни сутки с начала эпидемии в Украине: COVID-19 выявили у 501 человека.
  • Сегодня в Минздраве сообщили, что суточная заболеваемость снижается вторые сутки подряд.
  • Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.

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Марк Сировой
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