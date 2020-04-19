В Минздраве объяснили всплеск заболеваемости COVID-19 в конце этой недели

Всплеск заболеваемости коронавирусом в конце этой недели произошел в том числе из-за того, что люди нарушали карантин на Вербное воскресенье. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"К сожалению, много кто не соблюдал наши рекомендации о том, что стоит остаться дома на Вербное воскресенье и не ходить на массовые богослужения", - сказал он.
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По словам Степанова, у инфицированных болезнь проявилась на четвертый-пятый день после заражения.
Вторым фактором роста зафиксированных новых случаев он назвал увеличение количества тестирований.
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