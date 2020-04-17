В Украине два рекорда: по числу заболевших COVID-19 за сутки и выздоровевших

Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки выявлено 501 новый случай. Это новый суточный антирекорд заболеваемости. Сегодняшний день в Минздраве называли вероятным пиком эпидемии в стране.

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В то же время зафиксирован и рекорд по суточному количеству выздоровевших. За 16 апреля зарегистрировали 60 таких случаев.

Из 125 умерших 66 жертв были мужского пола, 59 – женского. 87% из них были старше 50 лет.

Госпитализированы 1611 больных, из них 73 ребенка. На амбулаторном лечении – 3051 пациент.

Всего с начала года было получено 15 448 подозрений на заражение, проведено 47 096 тестов.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава