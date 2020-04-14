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70 вакцин от коронавируса находятся в работе, три уже испытывают на людях - ВОЗ

70 вакцин от коронавируса находятся в работе, три уже испытывают на людях - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
14.04.2020, 09:50

Ученые уже начали испытывать три вакцины от коронавируса на людях

В мире разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса, а три препарата уже проходят испытания на людях. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

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Дальше всех в клиническом процессе, по данным ВОЗ, продвинулась экспериментальная вакцина, которую зарегистрировали в Гонконге CanSino Biological Inc. и Пекинском институте биотехнологии - они находятся на втором этапе исследований. 

Двумя другими испытаниями на людях являются методы лечения, разработанные американскими фармацевтами Inovio Pharmaceuticals и Moderna. Однако вакцина из Китая одобрена для тестирования на людях в эпицентре COVID-19.

Bloomberg пишет, что прогресс в разработке вакцины происходит с беспрецедентной скоростью из-за того, что инфекционный патоген вряд ли будет подавлен только с помощью карантина. Представители фармацевтической промышленности надеются, что им удастся выпустить вакцину на рынок до следующего года. Обычно на это уходит около 10-15 лет. 

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Владислав Сердюк
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