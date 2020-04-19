Коронавирус. В Украине второй день подряд снижается заболеваемость COVID-19

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

На 9 утра 19 апреля в Украине зарегистрировали 5549 случаев заражения коронавирусом, 141 пациент умер, выздоровели 347 больных COVID-19. Суточное число заболевших падает второй день подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 343 новых случая заражения (сутками ранее – 444). Это второе подряд суточное снижение заболеваемости после. Выздоровевших - 343 человека (стуками ранее - 275). Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля.

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Из 141 жертвы 75 человек были мужского пола, 66 - женского. 86% умерших были старше 50 лет.

В больницах находятся 1832 больных, среди них – 85 детей. На амбулаторном лечении – 3617 пациентов (273 ребенка).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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