Коронавирус. COVID-19 заболели 2,3 млн человек: динамика пандемии в мире

Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)

На утро 19 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 330 793 человек, 160 643 пациента умерли, 596 482 – выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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США находятся на первом месте по числу выявленных случаев – 738 792 зарегистрированных больных (+29 057 за последние сутки). Далее идут Испания (194 416 - всего, +3577 за сутки), Италия (175 925, + 3491), Франция (151 793, +3824), Германия (143 724, +2327) и Великобритания (114 217, +5 525).

Больше всего больных с коронавирусом умерло в США (39 014, +1867), на втором месте – Италия (23 227,+482). Далее – Испания (20 639, +637), Франция (19 323, +642), Великобритания (15 463, +888).

Во всем мире выздоровели 597 217 пациентов. На данный момент с COVID-19 борются 1 573 972 больных, 1 518 692 (96%) из них находятся в легком или среднем состоянии, 55 280 (4%) – в тяжелом или критическом.

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