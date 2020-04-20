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Вспышка коронавируса. Почаев закрывают на въезд и выезд

Вспышка коронавируса. Почаев закрывают на въезд и выезд - Фото
Блокпост (фото - ГПСУ)
20.04.2020, 20:37

Город Почаев закрывают из-за роста случаев заражения коронавирусом. Ограничения вступят в силу завтра в 10:00

Город Почаев Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за резкого возрастания заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает замглавы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

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Ограничения начнут действовать с 10:00 21 апреля. 

В Тернопольской области зафиксировано 414 случаев COVID-19. Шесть человек умерли, 34 выздоровели. В Кременецком районе – 42 зараженных коронавирусом.

  • Вчера полиция сообщала, что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение.
  • Кабмин прогнозирует пик эпидемии в стране на начало мая.

Читайте также: Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото

Марк Сировой
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