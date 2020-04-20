Вспышка коронавируса. Почаев закрывают на въезд и выезд

Блокпост (фото - ГПСУ)

Город Почаев Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за резкого возрастания заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает замглавы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ограничения начнут действовать с 10:00 21 апреля.

В Тернопольской области зафиксировано 414 случаев COVID-19. Шесть человек умерли, 34 выздоровели. В Кременецком районе – 42 зараженных коронавирусом.

Вчера полиция сообщала , что духовенство Почаевской лавры УПЦ МП нарушило карантин и впустило прихожан в храм на Пасхальное богослужение.

Кабмин прогнозирует пик эпидемии в стране на начало мая.

Читайте также: Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото