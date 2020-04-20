Вспышка коронавируса. Почаев закрывают на въезд и выезд

Город Почаев Тернопольской области закрывают на въезд и выезд из-за резкого возрастания заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает замглавы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.
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Ограничения начнут действовать с 10:00 21 апреля.
В Тернопольской области зафиксировано 414 случаев COVID-19. Шесть человек умерли, 34 выздоровели. В Кременецком районе – 42 зараженных коронавирусом.
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