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Коронавирус. В Украине 6125 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 415 случаев

Коронавирус. В Украине 6125 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 415 случаев - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
21.04.2020, 09:31

В Украине выявлено 6125 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, 161 человек умер, 367 выздоровели

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 415 новых случаев заражения (сутками ранее – 261), среди заболевших - 25 детей и 64 медика. Умерло 10 человек (сутками ранее - также 10).

В данный момент на амбулаторном лечении находится 4098 пациентов, из них 302 ребенка. Госпитализировано 2 036 человек, в том числе 97 детей.

  • На утро 21 апреля в мире зафиксировано 2 481 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 170 436 человек умерло, 646 854 выздоровело.
  • Глава ВОЗ заявил, что худший сценарий пандемии еще впереди.

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Денис Юдин
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