Коронавирус. В Украине 6125 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 415 случаев

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За последние сутки зафиксировали 415 новых случаев заражения (сутками ранее – 261), среди заболевших - 25 детей и 64 медика. Умерло 10 человек (сутками ранее - также 10).

В данный момент на амбулаторном лечении находится 4098 пациентов, из них 302 ребенка. Госпитализировано 2 036 человек, в том числе 97 детей.

На утро 21 апреля в мире зафиксировано 2 481 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 170 436 человек умерло, 646 854 выздоровело.

Глава ВОЗ заявил , что худший сценарий пандемии еще впереди.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE