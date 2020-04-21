Корнавирус. В мире почти 2,5 млн заболевших, умерло 170 000 человек

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

На утро 21 апреля в мире зафиксировано 2 481 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 170 436 человек умерло, 646 854 выздоровело. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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Больше всего заболевших в США - 792 759, там же больше всего летальных случаев - 42 514, выздоровело 72 389 человек.

Больше 200 000 заболевших еще в пяти странах:

- Испания - 200 210 случаев COVID-19, 20 852 человека умерли, 80 587 выздоровели;

- Италия - 181 228 случаев, 24 114 умерли, 48 877 выздоровели;

- Франция - 155 383 случая, 20 265 умерли, 37 409 выздоровели;

- Германия - 147 065 случаев, 4862 умерли, 91 500 выздоровели;

- Великобритания - 124 743 случая, 16 509 умерли, данные о выздоровевших отсутствуют.

На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19.

Вчера Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин.

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