Коронавирус. В Украине уже три дня подряд снижается заболеваемость COVID-19

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19. Суточное число заболевших падает третий день подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 261 новых случая заражения (сутками ранее – 343). Это третье подряд суточное снижение заболеваемости. Выздоровевших - 359 (стуками ранее - 347).

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