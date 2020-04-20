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Коронавирус. В Украине уже три дня подряд снижается заболеваемость COVID-19

Коронавирус. В Украине уже три дня подряд снижается заболеваемость COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
20.04.2020, 09:33

Коронавирусом в Украине заразились 5710 человека (261 новых случаев за прошедшие сутки). 151 - умерли, 359 - выздоровели

На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19. Суточное число заболевших падает третий день подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 261 новых случая заражения (сутками ранее – 343). Это третье подряд суточное снижение заболеваемости. Выздоровевших - 359 (стуками ранее - 347).

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Владислав Сердюк
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