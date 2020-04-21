Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта

Наибольшее число больных коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки зафиксировали в области Черновицкой области - 82 случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Меньше всего случаев COVID-19 за 20 апреля выявили в Донецкой области - 0 инфицированных. Черновицкая область и Киев лидируют по числу выявленных зараженных.
Развитие эпидемии по областям:
Винницкая - 338 (8 – за последние сутки)
Волынская - 174 (16)
Днепропетровская - 122 (4)
Донецкая - 16 (0)
Житомирская - 270 (44)
Закарпатская - 205 (9)
Запорожская - 137 (3)
Ивано-Франковская - 556 (44)
Киев - 892 (42)
Киевская - 356 (23)
Кировоградская - 247 (1)
Львовская - 256 (3)
Луганская - 25 (1)
Николаевская - 41 (4)
Одесская - 146 (9)
Полтавская - 101 (38)
Ровенская - 341 (29)
Сумская - 84 (1)
Тернопольская - 435 (21)
Харьковская - 77 (4)
Херсонская - 70 (7)
Хмельницкая - 49 (0)
Черкасская - 186 (24)
Черновицкая - 988 (82)
Черниговская - 13 (1)
Читайте также: "Это хрупкий успех". Запреты идут на спад: как страны Европы выходят из карантина
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Глава ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди
Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава