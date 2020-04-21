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Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта

Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 в областях Украины – карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
21.04.2020, 09:44

В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 6125 человек. 415 новых случаев COVID-19 за последние сутки.

Наибольшее число больных коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки зафиксировали в области Черновицкой области - 82 случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Меньше всего случаев COVID-19 за 20 апреля выявили в Донецкой области - 0 инфицированных. Черновицкая область и Киев лидируют по числу выявленных зараженных.

Развитие эпидемии по областям:

Винницкая - 338 (8 – за последние сутки)

Волынская - 174 (16)

Днепропетровская - 122 (4)

Донецкая - 16 (0)

Житомирская - 270 (44)

Закарпатская - 205 (9)

Запорожская - 137 (3)

Ивано-Франковская - 556 (44)

Киев - 892 (42)

Киевская - 356 (23)

Кировоградская - 247 (1)

Львовская - 256 (3)

Луганская - 25 (1)

Николаевская - 41 (4)

Одесская - 146 (9)

Полтавская - 101 (38)

Ровенская - 341 (29)

Сумская - 84 (1)

Тернопольская - 435 (21)

Харьковская - 77 (4)

Херсонская - 70 (7)

Хмельницкая - 49 (0)

Черкасская - 186 (24)

Черновицкая - 988 (82)

Черниговская - 13 (1)

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава

Марк Сировой
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Украина киев область коронавирус COVID-19
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