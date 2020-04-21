Минздрав предложит продлить коронавирусный карантин до 12 мая

Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая. Это продолжение вызвано уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", - отметил Степанов.

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Одновременно Минздрав предложит смягчение карантинных мер: прогулки в парках, ограниченные количеством человек и в средствах индивидуальной защиты; открытие для посещения музеев, библиотек с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции и по средствам защиты, термоскрининга на входе; еще ряд смягчающих мер.

"Но подчеркиваю, они все будут очень четко регламентированы, как именно можно будет посещать то или иное заведение", - сказал он.

Минздрав прогнозировал пик эпидемии в стране на 17 апреля. Вопрос о смягчении карантина в ведомстве будут решать через пять-семь дней после Пасхи.

Кабмин ожидает пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине в начале мая. 20 апреля сообщалось , что

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.

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