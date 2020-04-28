Сколько украинцев бессимптомно переболели COVID-19, выявят ИФА-тесты - Степанов

Количество украинцев, бессимптомно переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, будет определено после введения тестирования по методике иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, сейчас еще очень сложно говорить о том, какой процент украинцев переболели без симптомов.
"Не существует достоверной информации о бессимптомности, поскольку это возможно, только если будет введено ИФА-тестирование, которое сейчас проходит экспертизы", - сказал он.
"Если посмотреть на заболеваемость, которую мы фиксируем в Украине, действительно, есть определенное количество людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирусную болезнь", - отметил глава Минздрава.
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По его словам, эта статистика обнаружилась благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР.
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