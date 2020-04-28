Сколько украинцев бессимптомно переболели COVID-19, выявят ИФА-тесты - Степанов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Количество украинцев, бессимптомно переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, будет определено после введения тестирования по методике иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, сейчас еще очень сложно говорить о том, какой процент украинцев переболели без симптомов.

"Не существует достоверной информации о бессимптомности, поскольку это возможно, только если будет введено ИФА-тестирование, которое сейчас проходит экспертизы", - сказал он.

СПРАВКА . Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

"Если посмотреть на заболеваемость, которую мы фиксируем в Украине, действительно, есть определенное количество людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирусную болезнь", - отметил глава Минздрава.

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По его словам, эта статистика обнаружилась благодаря расширению круга лиц, которых начали тестировать методом ПЦР.

Вчера стало известно, что в двух областях Украины начнут ИФА-тестирование.

9410 случаев заражения коронавирусом, 239 пациентов умерли, выздоровели 992 больн На 9:00 28 апреля в Украине зафиксировали случаев заражения коронавирусом, 239 пациентов умерли, выздоровели 992 больн ых COVID -19.

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