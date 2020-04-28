Коронавирус. В Украине - наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

На 9:00 28 апреля в Украине зафиксировали 9410 случаев заражения коронавирусом, 239 пациентов умерли, выздоровели 992 больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 401 новый случай заражения (сутками ранее – 392), умерли 19 человек (11), выздоровели 128 больных (24).

На амбулаторном лечении находятся 6430 пациентов, из них 1532 медика. Госпитализированы 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате ИВЛ находится 121 человек, в том числе один ребенок и семеро медиков.

На утро 28 апреля в мире коронавирус выявили у 3 064 830 человек, 211 609 заболевших умерли, 922 389 выздоровели.

В двух областях Украины начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом.

Послепасхальная вспышка эпидемии может произойти в течение следующих семи дней, заявил главный санврач Ляшко.

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