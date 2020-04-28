Коронавирус. В Украине - наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии

На 9:00 28 апреля в Украине зафиксировали 9410 случаев заражения коронавирусом, 239 пациентов умерли, выздоровели 992 больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За последние сутки зафиксировали 401 новый случай заражения (сутками ранее – 392), умерли 19 человек (11), выздоровели 128 больных (24).
На амбулаторном лечении находятся 6430 пациентов, из них 1532 медика. Госпитализированы 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате ИВЛ находится 121 человек, в том числе один ребенок и семеро медиков.
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