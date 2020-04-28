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Коронавирус. В США зафиксировали более одного миллиона случаев COVID-19

Коронавирус. В США зафиксировали более одного миллиона случаев COVID-19 - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
28.04.2020, 06:53

В США коронавирус выявили у более одного млн человек. За последние сутки было меньше новых случаев COVID-19, но больше смертей, чем сутками ранее

В США у 1 010 507 выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2, 56 903 человек скончались, 138 990 больных COVID-19 выздоровели. Об этом говорится в данных, которые систематизированы на портале Worldometers.

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За последние сутки в Соединенных Штатах диагноз СOVID-19 ставили 23 346 раз (сутками ранее было + 26 671). В стране зафиксировано 1390 смертей (1157).

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Всего же коронавирус выявили у 3 064 830 человек во всем мире: 211 609 умерли, 922 389 выздоровели. На данный момент COVID-19 активно болеют 1 930 832 человека, 1 874 532 (97%) из них – в легкой или средней формах тяжести. 56 300 (3%) пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии.  

Вслед за США по числу выявленных заражений находятся Испания (229 442 случая, +2793 за последние сутки), Италия (199 414, +1739), Франция (165 841, +3742), Германия (165 842, +988), Великобритания (157 149, +4309). На втором, после США, месте по числу умерших – Италия (26 977 летальных исходов, + 333). За ней – Испания (23 521, +331), Франция (23 293, +437), Великобритания (21 092, +360).

Россия не входит в число стран с наибольшим числом зафиксированных больных, однако она – на втором месте в мире по числу новых случаев за сутки. За 27 апреля в РФ зафиксировали 6 198 новых инфицированных. Общее число больных COVID-19 (87 147) превысило показатели Китая, который был первым эпицентром пандемии и зафиксировал 82 830 случаев (+3 за последние сутки).

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Марк Сировой
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