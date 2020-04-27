Коронавирус. Билл Гейтс раcсказал о сроках масштабного производства вакцины

Основатель Microsoft Билл Гейтс ожидает, что в лучшем случае в течение года сможет запустить масштабное производство вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.
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"Если все пройдет идеально, мы начнем масштабное производство в течение года. Но это может длиться до двух лет", - сказал он.
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Cейчас Гейтс спонсирует семь "наиболее многообещающих" проектов по разработке вакцины. Он призывает не завышать ожидания. По его словам, производство вакцины вряд ли начнется в сентябре.
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