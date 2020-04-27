Коронавирус. Билл Гейтс раcсказал о сроках масштабного производства вакцины

Билл Гейтс (фото - ЕРА)

Основатель Microsoft Билл Гейтс ожидает, что в лучшем случае в течение года сможет запустить масштабное производство вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Если все пройдет идеально, мы начнем масштабное производство в течение года. Но это может длиться до двух лет", - сказал он.

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Cейчас Гейтс спонсирует семь "наиболее многообещающих" проектов по разработке вакцины. Он призывает не завышать ожидания. По его словам, производство вакцины вряд ли начнется в сентябре.

В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

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