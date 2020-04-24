В ВОЗ считают: препарат против коронавируса будет в течение "недель или месяцев"

Мария ван Керхов (фото - ЕРА)

В течение "недель или месяцев" станет понятно, какие лекарства помогают противостоять коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом рассказала CNN Мария ван Керхов, технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.

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По словам специалиста, пока нет ни одного свидетельства, чтобы какой-то препарат боролся именно с коронавирусом, а не симптомами болезни. ВОЗ следит за сотнями испытаний потенциальных лекарств.

"Результаты не могут появиться достаточно скоро. Но мир через несколько недель или месяцев узнает, что работает", - цитирует CNN медика с редакторскими правками.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Специфического лечения болезни пока нет, терапия направлена на борьбу с симптомами и поддержку иммунитета.

началась вспышка заболевания В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

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