В ВОЗ считают: препарат против коронавируса будет в течение "недель или месяцев"

В течение "недель или месяцев" станет понятно, какие лекарства помогают противостоять коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом рассказала CNN Мария ван Керхов, технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.
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По словам специалиста, пока нет ни одного свидетельства, чтобы какой-то препарат боролся именно с коронавирусом, а не симптомами болезни. ВОЗ следит за сотнями испытаний потенциальных лекарств.
"Результаты не могут появиться достаточно скоро. Но мир через несколько недель или месяцев узнает, что работает", - цитирует CNN медика с редакторскими правками.
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