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В ВОЗ считают: препарат против коронавируса будет в течение "недель или месяцев"

В ВОЗ считают: препарат против коронавируса будет в течение "недель или месяцев" - Фото
Мария ван Керхов (фото - ЕРА)
24.04.2020, 08:15

Проводятся сотни испытаний препаратов для лечения COVID-19. В ВОЗ считают, что лекарство против коронавируса может появится уже через несколько недель

В течение "недель или месяцев" станет понятно, какие лекарства помогают противостоять коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом рассказала CNN Мария ван Керхов, технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.

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По словам специалиста, пока нет ни одного свидетельства, чтобы какой-то препарат боролся именно с коронавирусом, а не симптомами болезни. ВОЗ следит за сотнями испытаний потенциальных лекарств.

"Результаты не могут появиться достаточно скоро. Но мир через несколько недель или месяцев узнает, что работает", - цитирует CNN медика с редакторскими правками.

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Марк Сировой
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наука медицина лекарство ВОЗ препарат коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 мария ван керхов
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